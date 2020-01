Berlin (dpa/bb) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die beiden neuen Böller-Verbotszonen in der Silvesternacht als vollen Erfolg bezeichnet. "Die Polizei hat mit ihrer Präsenz sehr klar gemacht, dass sie Übergriffe wie beim Jahreswechsel 2018/19 nicht mehr hinnehmen wird. Unser Konzept ist voll aufgegangen", teilte Geisel am Donnerstag mit. Die positiven Reaktionen der Anwohner hätten ihn bestätigt.

Ob in einem Jahr erneut solche Zonen festgelegt werden sollen, ließ Geisel offen. Man werde die Silvesternacht auswerten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. "Es ist jetzt zu früh, über weitere Verbotszonen zu spekulieren. Das werden wir nach eingehender Analyse entscheiden." Gleichzeitig betonte er: "Bei Forderungen nach einem stadtweiten Verbot müssen auch die Aspekte Verkaufsverbote, Feinstaubbelastung und Sprengstoffgesetz beachtet werden.

Geisel kritisierte den aggressiven und gefährlichen Umgang mancher Leute mit Böllern und Raketen. Leider gebe es immer noch Einige, die Feuerwerk für Waffen hielten. "Diese Menschen haben auch dieses Jahr wieder Mitmenschen gefährdet. Dafür fehlt mir jedes Verständnis."

Neben der Festmeile am Brandenburger Tor hatten Senat und Polizei Feuerwerk und Böller auch auf dem Alexanderplatz und in einigen Straßen in Schöneberg verboten, weil es dort in den vergangenen Jahren Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute gegeben hatte.

Die Polizei stellte rund 500 Leute ab, um diese Bereiche zu bewachen. In der Silvesternacht waren insgesamt 2000 Polizisten zusätzlich zu der Normalbesetzung im Einsatz.