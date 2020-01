Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist in Berlin-Moabit mit einem Feuerwerkskörper ins Gesicht geschossen und verletzt worden. Wie die Polizei in der Silvesternacht auf Twitter mitteilte, hört die Frau derzeit nichts mehr und hat leichte Verbrennungen. In Mariendorf wurden laut Polizei außerdem Rettungsdienstmitarbeiter mit Böllern beworfen.

Zuvor waren bereits Angriffe auf Feuerwehrleute in Kreuzberg gemeldet worden. Ebenfalls in Kreuzberg wurde ein Bus der BVG beschossen - er hat ein Loch in der Frontscheibe. Im Wedding haben den Angaben zufolge mehrere Menschen Reizgas auf der Straße versprüht, in Neukölln wurden Mülltonnen und brennende Autoreifen auf die Straße geworfen. Die ganze Nacht über wurde die Polizei in der Hauptstadt zu etlichen Einsätzen wegen Böllerwürfen, Körperverletzungen und anderen Straftaten gerufen.