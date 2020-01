Berlin (dpa/bb) - Mit einer großen Bühnenshow vor dem Brandenburger Tor - aber auch mit lauter Knallerei - geht Berlin in die letzten Stunden des Jahres 2019. Auf der Festmeile versammelten sich in Mitte bis zum Abend Zehntausende Menschen aus aller Welt, um auf der größten Silvesterparty Deutschlands den Jahreswechsel zu begehen.

Unterdessen beschäftigten mehrere Brände die Berliner Feuerwehr. An einem Haus in der Leipziger Straße brannte es auf einem Balkon, wie ein Sprecher am Dienstagabend sagte. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Rund 40 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Bis zum Abend verzeichnete die Feuerwehr in der Hauptstadt mehr Einsätze als an normalen Tagen - "Tendenz steigend", wie der Sprecher sagte. Ob Feuerwerkskörper bei den Bränden eine Rolle spielten, war zunächst unklar.

Die Polizei rückte ebenfalls zu etlichen Einsätzen in der ganzen Stadt aus. In Kreuzberg habe ein Mann Kinder mit Böllern beworfen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Auch in Steglitz, Mitte, Friedrichshain und im Wedding seien Menschen Ziele von Böllerwürfen geworden. Ob es bei den Vorfällen Verletzte gab, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Am Gesundbrunnen seien auch Züge der S-Bahn beworfen worden, twitterten die Beamten.

Auch an der Autobahn 100 warfen Unbekannte mit Böllern. "Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm befinden sich Personen an/auf der Autobahn", twitterte die Polizei am Abend. In Neukölln schossen junge Männer schwere Böller mit einer Steinschleuder quer über die befahrene Sonnenallee. Andere feuerten mit Schreckschusspistolen in die Luft.

Polizeisprecher Thilo Cablitz sprach gegen 21.30 Uhr von einem vergleichsweise normalen Einsatz-Aufkommen für einen Silvesterabend in der Hauptstadt. In den neu eingerichteten Böllerverbotszonen am Alexanderplatz und in Schöneberg rund um die Pallasstraße sei "die Lage bisher gut". Das Unfallkrankenhaus in Mahrzahn-Hellersdorf berichtete von einem relativ ruhigen Abend: ""Erst" ein durch Polenböller verletzter Mann: jetzt mit 3 Fingern weniger...", twitterte das Krankenhaus.

Die Berliner Polizei wollte in der Silvesternacht rund 2000 zusätzliche Beamte auf die Straße bringen. 550 davon seien für die beiden neuen Feuerwerks-Verbotszonen in Schöneberg und am Alexanderplatz zuständig, wie ein Sprecher bereits am Montag sagte. 140 Polizisten sollten direkt in und an den beiden abgesperrten Gebieten postiert werden. Weitere rund 400 Polizisten sind in der größeren Umgebung der Bereiche um die Pallasstraße und den Alexanderplatz verteilt.