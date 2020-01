Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Eine Wunderkerze am Weihnachtsbaum hat an Silvester im Landkreis Rhön-Grabfeld einen Wohnungsbrand verursacht. "Beim Entzünden der Kerze ging der Baum in Flammen auf, dann brannten die Möbel", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Die Bewohner der Wohnung in Bad Neustadt an der Saale - eine vierköpfige Familie - flüchteten ins Freie. Alle vier Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Wohnung ist den Angaben zufolge durch Ruß und Rauch unbewohnbar. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 30 000 Euro.