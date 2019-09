Stuttgart (dpa/lsw) - Auch zwei Tage nach Bekanntwerden eines gezielten Cyberangriffs sind Teile des Kommunikationsnetzes der Messe Stuttgart lahm gelegt. "Unsere Experten sind dran, derzeit können wir aber nur Telefon und Faxgeräte nutzen", sagte ein Sprecher der Messe am Mittwochmorgen. Die E-Mail-Kommunikation sei entweder angegriffen oder aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet. Auch Teile der Homepage - wie die Akkreditierung für Messen - sind derzeit nicht verfügbar. "Wir können nicht sagen, wann die Systeme wieder funktionieren werden", sagte der Sprecher. "Wir sind noch mitten in der Fehleranalyse." Der Angriff sei am Montagabend bekannt geworden.

Auf ihrer Homepage informierte die Messe am Dienstagnachmittag über den Vorfall: "Die Messe Stuttgart ist unverschuldet Opfer eines gezielten Cyberangriffs geworden. Teile der Kommunikationsnetze der Messe sind deshalb aktuell gestört bzw. wurden aus Sicherheitsgründen zum Teil deaktiviert." Die Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Kriminalpolizei Esslingen ermitteln. Einzelheiten könne man aber noch nicht nennen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen. Somit ist derzeit auch noch nicht bekannt, ob das Unternehmen erpresst wird.

In diesem Jahr waren bereits mehrere Hackerangriffe auf prominente Firmen in Baden-Württemberg bekannt geworden. So war der Online-Shop des Buchhändlers Osiander im Frühjahr mehrere Tage lahm gelegt, auch das IT-System der Staatstheater Stuttgart war Ziel einer Attacke.

Experten zufolge nehmen Angriffe mit Erpressungssoftware, sogenannter "Ransomware", auf Unternehmen derzeit zu. Meist gehen die Täter so vor, dass sie für den Geschäftsbetrieb wichtige Daten verschlüsseln und dann ein Lösegeld fordern. Genaue Zahlen darüber, wie viele solche Fälle es in Baden-Württemberg gab, findet man nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik. Das Landeskriminalamt spricht aber von einer wachsenden Zahl von Fällen. Die Zahl der Firmen, die sich wegen Fällen von Cyberkriminalität an die Behörden wenden, wächst aber. 590 Unternehmen nahmen bis Juli dieses Jahres Kontakt mit der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des Landeskriminalamtes auf - im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur 188 gewesen.

Haben Hacker personenbezogene Daten erbeutet, müssen Firmen das binnen 72 Stunden bei den Aufsichtsbehörden melden, sonst droht ein Bußgeld. Die Messe Stuttgart habe vorsorglich eine Meldung abgegeben, sagte ein Sprecher, auch wenn noch nicht klar sei, ob überhaupt personenbezogene Daten von dem Angriff betroffen seien.