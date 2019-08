Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Die vor einem Jahr eingerichtete Cyberwehr hat ihr Einsatzgebiet vergrößert. Nach Karlsruhe ist die Einsatztruppe gegen Hackerangriffe nun nach Informationen des Innenministeriums in Stuttgart auch in Rastatt und Baden-Baden aktiv. Eine Ausweitung auf das ganze Land ist aber frühestens im kommenden Jahr geplant. Das Pilotprojekt richtet sich an kleine Firmen und Freiberufler, die nach einem Hackerangriff Hilfe dabei brauchen, Daten wiederherzustellen oder größeren Schaden zu vermeiden.