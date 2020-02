Bern (dpa) - Wegen Wartungsarbeiten beim größten Schweizer Telekomanbieter Swisscom sind in weiten Teilen des Landes zeitweise Festnetztelefonie, Internetdienste und Notrufnummern ausgefallen. Die Probleme dauerten in der Nacht gut eineinhalb Stunden. Einige Polizeidienststellen und Notdienste informierten auf Twitter oder gaben Handynummern aus. Ob sie damit Menschen in Not erreichten, war zunächst nicht bekannt. Swisscom stoppte die Wartungsarbeiten und entschuldigte sich.

