München (dpa/lby) - Der langjährige Rechtsstreit zwischen Versicherungsvertretern und dem Online-Makler Check24 geht heute in München in eine neue Runde. Das Landgericht in der bayerischen Landeshauptstadt verhandelt eine Zivilklage des Bunds der Versicherungskaufleute (BVK) gegen das Internetportal.

Die Versicherungsvertreter werfen Check24 illegale Sonderangebote vor. Denn im Versicherungsaufsichtsgesetz sind Sondervergütungen und Rabatte für die Kunden verboten. Das Unternehmen bestreitet das.

Hintergrund des Streits sind die widerstreitenden Interessen von Versicherungsvertretern und Check24. Über Check24 wird mittlerweile vor allem in der Kfz-Versicherung ein erheblicher Anteil von Policen verkauft. Das geht zu Lasten der Versicherungsvertreter.

Mit einer ersten Klage hatten die Versicherungskaufleute Check24 gezwungen, Kunden auf dem Portal früher darüber zu informieren, dass das Unternehmen für den Verkauf von Versicherungsverträgen ebenso Provisionen bekommt wie herkömmliche Makler.