München (dpa) - Barack Obama, ehemaliger US-Präsident, hat seit dem Ende seiner Amtszeit eine neue Lieblingsbeschäftigung: Schlafen. "Es ist wie eine Droge, das ist erstaunlich. Du schläfst, du wachst auf und du fühlst dich gut, du bist glücklich und voller Energie", sagte der 58-Jährige bei der Eröffnung der Gründermesse "Bits & Pretzels" am Sonntag in München. Er habe mehr Zeit, zu lesen und nachzudenken. Außerdem hänge er oft mit seiner Frau rum. "Das ist großartig". Es habe allerdings einige Monate gedauert, sie zurückzugewinnen. "Sie war immer noch sauer auf mich, dass ich für das Präsidentenamt kandidiert habe." Deshalb habe er sie gefragt: "Du liebst mich doch noch, oder?" Schließlich habe er es geschafft. "Sie sagte, ok".