Kiel (dpa/lno) - Deutschlands Behörden müssen in den nächsten Jahren ihre Leistungen den Bürgern zunehmend auf elektronischen Verwaltungsportalen anbieten - und das erste größere Projekt startet am Mittwoch in Schleswig-Holstein: Das Wohngeld soll dann in sechs Kommunen online beantragt werden können. Bei dem offiziellen Freischalten des Pilotverfahrens "Online-Wohngeldantrag" im Kieler Rathaus werden Digitalminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Wohnminister Hans-Joachim Grote (CDU) dabei sein. Und von Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) gibt es eine Videobotschaft.

Bis Ende 2022 müssen 575 Verwaltungsleistungen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene digitalisiert und eine IT-Infrastruktur geschaffen werden, die jedem Nutzer den Zugriff mit wenigen Klicks ermöglicht. Das ist im Onlinezugangsgesetz (OZG) so festgelegt.

In Schleswig-Holstein können die Bürger neben der Landeshauptstadt Kiel auch in Flensburg, Lübeck, Neumünster, Pinneberg und Reinbek Wohngeld online beantragen.

Im vergangenen Jahr haben rund 592 000 Haushalte in der Bundesrepublik Wohngeld bezogen und wurden dabei von über 1300 Wohngeldbehörden beraten. Allerdings ist die Beantragung umfangreich und kompliziert: Für die 6-8 seitigen (länderspezifischen) Papieranträge benötigten Antragssteller im Schnitt bis zu 120 Minuten, erläuterte ein Sprecher des Wohnministeriums. Ein digitalisierter Antrag mit vielen zusätzlichen Hilfsinformationen erleichtere daher die Beantragung des Wohngelds erheblich.

In den nächsten Monaten wollen weitere Länder diesen Onlinedienst übernehmen. Nordrhein-Westfalen wird schon im nächsten Monat mit diesem Prozess anfangen, weitere Länder sollen noch in 2020 folgen.