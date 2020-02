Kiel (dpa/lno) - Mit sogenannten digitalen Knotenpunkten will Schleswig-Holsteins Landesregierung die Digitalisierung stärker in der Gesellschaft verankern. An diesen Orten sollen Bürger zusammenkommen, um digitale Technologien und Prozesse kennenzulernen und zu hinterfragen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ein entsprechendes Konzept beschloss das Kabinett am Dienstag in Kiel. Zu den Zielen gehöre es, Medienkompetenz zu vermitteln, Digitalisierung physisch zu erleben, mögliche Vorbehalte gegen das Thema abzubauen und die Digitalisierung auch im ländlichen Raum zu verbreiten.

Die Landesregierung wolle die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Digitalisierung gemeinsam mit den Bürgern vorankommt, sagte Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Die Digitalisierung verändere die Lebens- und Arbeitswelt massiv.

In einer Testphase waren im Land vier digitale Knotenpunkte aufgebaut wurden, zum Beispiel in Meldorf gemeinsam mit der Volkshochschule und in Kiel mit dem Sport- und Tanzverein KMTV. Dessen Angebot richtet sich speziell auf die Erprobung von digitalem Sport. Unter https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/ können sich weitere Projekte und Initiativen für die Auszeichnung als Digitaler Knotenpunkt bewerben. Vom Land gibt es Fördermittel.