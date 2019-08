Güstrow (dpa/mv) - Fahrgäste im Güstrower Nahverkehr können vom 1. September an kostenlos im Internet surfen. In den im Stadtgebiet eingesetzten Bussen des kommunalen Verkehrsunternehmens rebus könne über WLAN zeitlich unbegrenzt gesurft werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Nutzer müssten sich während der Fahrt im Netz anmelden. Auf einer Überlandlinie von Rostock nach Rerik werde die Technik derzeit getestet. Nach Abschluss der Testphase soll WLAN dann auch auf der Linie von Güstrow über Krakow nach Linstow angeboten werden.