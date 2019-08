Grimma (dpa/sn) - Neun Schulen in Grimma (Landkreis Leipzig) und ein Krankenhaus werden mit schnellem Internet ausgerüstet. Es sei wichtig, mit Investitionen in die Infrastruktur Einrichtungen für die Zukunft fit zu machen, teilte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs (SPD) am Montag mit. Die schnelleren Internetverbindungen würden mit 165 000 Euro vom Freistaat gefördert, so das Wirtschaftsministerium. Insgesamt kosteten die schnelleren Internetanschlüsse 550 000 Euro, der Bund unterstütze das Vorhaben mit 333 000 Euro.