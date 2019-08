Genthin (dpa) - Der Verbandspräsident der Elektroindustrie, Michael Ziesemer, hat eine Weiterbildungsoffensive angemahnt, um die Digitalisierung zu bewältigen. So müssten etwa die Unternehmen in der Elektroindustrie den Wandel im Wesentlichen mit den Belegschaften bewerkstelligen, die sie hätten, sagte der Chef des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) am Mittwoch bei einer Diskussionsrunde in Genthin bei Magdeburg. Es fehle an Fachkräften auch fern der gefragten Softwareentwickler und Ingenieure.