Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht in der Digitalisierung eine der größten Herausforderungen für die Polizei. "Wir treten in ein ganz neues Zeitalter was die Bekämpfung von Kriminalität anbelangt", sagte Maier am Donnerstag bei der Vorstellung der Arbeit von Cybercrime-Spezialisten im Thüringer Landeskriminalamt (LKA). Die Ermittler stünden in einem technologischen Wettkampf mit Kriminellen.