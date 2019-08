Erfurt/Jena/Ilmenau (dpa/th) - Thüringen will mit Jena und Ilmenau ins Rennen um eine Förderung von rund 100 000 Euro für die Entwicklung eines 5G-Konzeptes gehen. "Unser Ziel ist es, mindestens zwei qualitativ hochwertige Anträge in das zweistufige Verfahren zu bringen", erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Erfurt. Im 5G-Innovationsprogramm der Bundesregierung sollen 50 Modellregionen in Deutschland ausgewählt werden, die eine Förderung von bis zu 100 000 Euro erhalten können. Ziel ist es nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums, Projektideen zu entwickeln, die 5G-Anwendungen in der Region erproben und erforschen.