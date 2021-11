In eigener Sache

Schon vor einigen Jahren hat die SZ das journalistische Angebot um Audio-Inhalte erweitert. Unsere Podcasts und Audio-Dokumentationen kennen Sie vielleicht bereits. Neu hinzu kommt nun eine Funktion, mit der fast jeder Artikel vorgelesen werden kann und damit hörbar wird.

Möglich macht das eine computergenerierte Stimme. Diese Text-to-Speech genannte Technik entwickelt sich rasant - die Stimmen werden immer besser, der Klang immer natürlicher. Diese Entwicklung hat uns letztendlich davon überzeugt, selbst unsere Texte mit einer solchen Computerstimme vertonen zu lassen.

Um die Funktion auszuprobieren, müssen Sie nur im Bereich der Artikelfunktionen unter dem Vorspann das Symbol für Abspielen mit dem Hinweis "Anhören" drücken.

Detailansicht öffnen Der Player für die Vorlesefunktion. (Foto: sz)

Die Funktion ist zunächst für alle Nutzerinnen und Nutzer frei verfügbar. Wollen Sie einen Text anhören, der nur mit einem Abonnement gelesen werden kann, werden Sie von der Stimme darauf hingewiesen, sich mit ihren Daten anzumelden oder ein Abo abzuschließen, damit der gesamte Text angehört werden kann.

Zum Start sind nur die aktuellsten Artikel zum Vorlesen verfügbar. Täglich kommen hunderte Texte hinzu, die direkt nach der Veröffentlichung angehört werden können. Sollten Sie trotzdem auf einen Artikel stoßen, der noch nicht umgewandelt ist, können Sie die Funktion "Vertonung wünschen" nutzen - in regelmäßigen Abständen werden wir die meistgewünschten Artikel nachträglich vertont zur Verfügung stellen.

Detailansicht öffnen Funktion "Vertonung wünschen" (Foto: sz)

Als wir in der Produktentwicklung vor einigen Monaten zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Redaktion, Software-Entwicklung und Design über die neue Anwendung nachgedacht haben, wurde schnell klar, dass diese Funktion für die Webseite nur der erste Schritt sein kann. Deshalb haben wir die Abspiel-Funktion selbst gebaut und können diese jederzeit erweitern und verändern. Ein paar Zusatzfunktionen sowie die Integration in andere Produkte wie unsere Apps sind bereits in Planung.

Detailansicht öffnen Sagen Sie uns ihre Meinung, wenn Sie länger 60 Sekunden einen Text gehört haben, erscheint die Möglichkeit für Feedback am Player. (Foto: SZ)

Damit wir die Funktion noch verbessern können, haben Sie die Möglichkeit, uns direkt am Audio-Player ein paar Fragen unter "Sagen Sie uns ihre Meinung" zu beantworten. Sagen Sie uns gerne, was Ihnen gefällt und was stört. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.