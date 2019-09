Weimar (dpa/th) - Innungen und Betriebe geben heute einen Einblick in die Vielfalt des Handwerks in Thüringen. An rund 50 Ständen präsentieren sie sich beim diesjährigen Tag des Handwerks. Dazu werden auch Vertreter der Landespolitik erwartet. Das Handwerk beschäftigt in Thüringen 150 000 Menschen in rund 30 000 Betrieben. Der Jahresumsatz beläuft sich laut Thüringer Wirtschaftsministerium auf rund 12 Milliarden Euro.

Wiederholt haben die drei Thüringer Handwerkskammern auf Probleme bei der Suche nach Nachfolgern für ausscheidende Firmeninhaber und auf die harte Konkurrenz um Auszubildende hingewiesen. Ende 2018 erlernten in Thüringen insgesamt 6874 Lehrlinge einen Handwerksberuf.