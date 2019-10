Rostock (dpa/mv) - Auch wenn die gute Stimmungslage in den Betrieben der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern aktuell weiter stabil ist, ist der Blick in die Zukunft getrübt. In der Herbstkonjunkturumfrage der Kammer prognostizierten nur noch zehn Prozent der befragten Betriebe für sich eine gute künftige Geschäftslage, teilte die Kammer am Freitag in Rostock mit. Gleichzeitig gingen zehn Prozent von einer schlechteren Entwicklung aus.

Noch bis zum Frühjahr 2018 hatten mehr als 50 Prozent eine gute Geschäftslage erwartet. Dieser Wert sei kontinuierlich geringer geworden, sagte Hauptgeschäftsführer Jens-Uwe Hopf. "Die vorsichtige Haltung der Betriebe ist offenbar ein Indiz dafür, dass sich die Handwerkskonjunktur insgesamt etwas abschwächt. Die gute wirtschaftliche Entwicklung im Handwerk ist somit kein Selbstläufer."

In der Umfrage bewerteten 95 Prozent der Handwerksunternehmen über alle Branchen hinweg ihre derzeitige Geschäftslage als gut bis befriedigend, davon 64 Prozent als gut. Ausreißer bei der guten Stimmung ist das Kfz-Handwerk, bei der mehr als 20 Prozent der Betriebe ihre Lage als schlecht einschätzten.