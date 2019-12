Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - Die Handwerkskammer Koblenz wird mit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes als einzige in Rheinland-Pfalz Anerkennungsanträge prüfen. Damit ist sie neben München, Oldenburg und Frankfurt/Oder eine von vier Kammern in Deutschland, wie der Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. Derzeit prüfe die Kammer bereits etwa 100 Anträge im Jahr. Wenn das neue Gesetz in Kraft trete werde sie rund 30 Prozent aller Anträge aus dem Ausland auf Anerkennung einer beruflichen Qualifikation im Handwerk prüfen.

Für die neue Aufgabe sei ein enger Kontakt mit den Ausländerbehörden notwendig. Darüber wollen die Kammer und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) beraten.