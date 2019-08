Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Fast 40 deutsche Fachkräfte aus Handwerk, Industrie und dem Dienstleistungssektor treten bei der WM der Berufe gegen Kollegen aus aller Welt an. In 34 von 56 Disziplinen ringen sie vom 22. August an in Kasan, der Hauptstadt der autonomen russischen Republik Tatarstan, um Titel und Medaillen. Insgesamt nehmen mehr 1350 Fachkräfte im Alter bis zu 23 Jahren aus mehr als 60 Ländern teil, wie der Förderverein WorldSkills Germany in Stuttgart mitteilte.