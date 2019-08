Wernigerode (dpa/sa) - Das Handwerk in Sachsen-Anhalt drängt auf die Einführung eines sogenannten Azubi-Tickets für den Nahverkehr. "Wenn wir den Standort Sachsen-Anhalt stärken wollen, müssen wir für junge Auszubildende attraktiv sein und sie nicht gegenüber Schülern und Studenten benachteiligen", sagte Uwe Runge, Präsident des Handwerkstages Sachsen-Anhalt, am Donnerstag am Rande einer Präsidiumssitzung in Wernigerode. Was in Sachsen und Thüringen möglich sei, müsse auch für Azubis in Sachsen-Anhalt gehen.