Greifswald (dpa) - Mit einer Resolution haben die Präsidenten der ostdeutschen Handwerkskammern (HWK) gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West gefordert. "Der Fachkräftemangel belastet vor allem die Wirtschaft in den östlichen Bundesländern aufgrund der Abwanderungen junger Menschen und der demografischen Entwicklung", sagte der Präsident der HWK Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild in Greifswald. Er war dort am Freitag beim Treffen der Präsidenten dabei. Auch nach Ende des Solidarpakts II in diesem Jahr müsse der Osten gestärkt werden. Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, sagte, die ostdeutschen Länder könnten auch künftig auf die Hilfe der Bundesregierung vertrauen.