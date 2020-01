Viele Handwerker in Thüringen über Wochen ausgelastet

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Handwerker gehen mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins neue Jahr. "2020 wird erneut ein gutes Jahr - aber etwas abgeschwächt im Vergleich zur Hochkonjunktur 2019", sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Nach wie vor arbeiteten viele Betriebe vor allem im Bauhandwerk sowie den Bereichen Elektro sowie Heizung/Sanitär an der Kapazitätsgrenze. "Statistisch liegt der Auftragsbestand im Handwerk bei zehn Wochen." Das Handwerk ist in Thüringen mit knapp 30 000 Betrieben ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit etwa 151 000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund elf Milliarden Euro ist es auch einer der größten Arbeitgeber.