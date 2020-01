Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke-Fraktion kann sich eine Meister-Gründungsprämie in Höhe von 10 000 Euro vorstellen. Eine solche Prämie könne dann auch im Wettbewerb mit anderen Bundesländern bestehen, erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linke-Fraktion Andreas Schubert am Freitag. Die Einführung einer solchen Förderung für Handwerker haben Linke, SPD und Grüne in ihren Vertrag für eine geplante Minderheitsregierung geschrieben. Sie soll Meistern gezahlt werden, die nach bestandener Prüfung eine Firma gründen wollen. Eine solche Förderung gibt es in anderen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt oder Brandenburg bereits.