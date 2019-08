Cottbus (dpa/bb) - Um Gymnasiasten Einblicke in eine handwerkliche Ausbildung zu ermöglichen, ist am Dienstag in Gallinchen bei Cottbus ein Modellprojekt gestartet. Das Bundesbildungsministerium fördert das Projekt mit 90 000 Euro. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) übergab den Förderbescheid vor Ort an die Handwerkskammer Cottbus. "Wir fördern die Berufsorientierung bereits in der Schule, damit Jugendliche möglichst früh ihre Stärken und Interessen entdecken können", sagte Karliczek. Sie besuchte unter anderem eine Autowerkstatt.