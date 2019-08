Berlin (dpa/bb) - Angehende Meister im Handwerk sollen in Berlin nach dem Willen der FDP keine Gebühren mehr für ihre Prüfung zahlen. Damit will die Fraktion, die im Abgeordnetenhaus in der Opposition sitzt, dem Fachkräftemangel in der Hauptstadt etwas entgegensetzen. Das geht aus einem Antrag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Er wird den Angaben zufolge in der nächsten Woche in der Plenarsitzung eingebracht.