Nach 27... Dd6 liegt nun ein Zug wie e4 in der Luft. Jan Nepomnjaschtschi muss fast schon verpflichtend mit g3 antworten, was die Stellung etwas luftiger macht.

Mehrere Figuren tauschen sich nun ab, was dem sehr passiv stehenden Russen jetzt wieder etwas mehr Luft verschafft. Aus Sicht des chinesischen Großmeisters wäre vermutlich mehr Potenzial in der Stellung gewesen, wenn die Spannung aufrechterhalten geblieben wäre.

Jan Nepomnjaschtschi könnte die Stellung wieder in ruhigere und angenehmere Gefilde steuern, wenn er mit 20. Sxd5 fortsetzt. Stattdessen zieht er seinen Läufer nach d2 zurück, was mindestens eine Ungenauigkeit ist. Die Frage ist, ob der Chinese daraus Profit schlagen kann.

Nachdem der Chinese ein paar Minuten zum tieferen Rechnen investiert hat, dürfte die Stellung mindestens ausgeglichen sein. Vielleicht hat der Chinese, der sich einiges an Raum erarbeiten konnte, sogar die leicht angenehmere Stellung, da der weißfeldrige Läufer des Russen auf b1 nun eine ganze Weile nicht am Spielgeschehen teilnehmen wird.

Nepo überrascht mit 13. Lb1

Beide Spieler lassen keine Zeit verstreichen und ziehen extrem schnell. So schnell, dass Nepo nach 13 Zügen bereits 26 Minuten und 29 Sekunden auf der Uhr hat, was am Inkrement von zehn Sekunden liegt. Dabei schlägt der Russe einen sehr interessanten Pfad ein. Mit 13. Lb1, einem Zug, der schon drei Mal auf hohem Niveau gespielt wurde, zwingt er Ding Liren zum ersten Mal zum Nachdenken.