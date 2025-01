Von Joseph Scheppach

Es ist eine jener milchigen Nächte, in denen es in Russlands hohem Norden nicht richtig dunkel wird. Um sechs Uhr morgens des 9. Juli 1762 eilt Alexej Orlow durch das Schloss Peterhof, 30 Kilometer westlich von Sankt Petersburg. Der Generalleutnant stürmt direkt ins Schlafgemach Katharinas, der Gemahlin von Zar Peter III. Er weckt sie und sagt gelassen: „Es ist Zeit, dass Sie aufstehen; alles ist zu Ihrer Proklamation bereit.“ So schildert es Katharina in einem Brief an ihren früheren Liebhaber Stanislaw August Poniatowski.