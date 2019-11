Die weißen Flecken sind allgegenwärtig in Aotearoa, wie Neuseeland in der Sprache der Maori genannt wird. Ganz gleich, durch welchen Teil des Landes man reist, ob durch den subtropischen Norden der Nordinsel, die gemäßigten Regionen um die Cookstraße oder im rauen Süden der Südinsel, die weißen Flecken in der grünen Landschaft sind ein ständiger Begleiter: Schafe, so weit das Auge reicht. 27,58 Millionen lebten 2016 in Neuseeland (Quelle für alle Zahlen: environmentguide.org.nz), das macht bei einer Bevölkerung von 4,6 Millionen Menschen etwa sechs Schafe pro Einwohner, womit Neuseeland gemessen an der Einwohnerzahl auch weiterhin die größte Herde der Welt beheimatet.

Doch ist die Zahl der Schafe ein guter Indikator dafür, wie sehr sich Neuseeland in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat. Wie aus einem reinen Woll- und Fleischproduzenten ein effizientes Export- und Tourismusland wurde, das heute für ausgezeichneten Wein und hochwertige Lebensmittel ebenso bekannt ist wie für seine traumhaften Landschaften.

Der Tourismus wird luxuriöser: Zu den Backpackern gesellen sich Golfspieler und Skifahrer

Ein kleiner Rückblick: 1982 bewohnten 3,2 Millionen Menschen die zwei Inseln - und sagenhafte 70,3 Millionen Schafe (ungefähr 22 pro Kopf also). Wirtschaftlich war das global gesehen kleine Neuseeland nicht allzu bedeutend: Das Bruttoinlandsprodukt betrug 24,35 Milliarden US-Dollar, die Agrarindustrie war der dominierende Wirtschaftszweig, etwa 463 000 Touristen reisten damals nach Neuseeland. Fast vier Jahrzehnte später hat sich Neuseeland zu einem der beliebtesten Reiseziele der Welt entwickelt: 2018 kamen 3,82 Millionen Touristen in das Land, die überwiegende Mehrheit aus dem nahen Australien, gefolgt von China, den USA und Großbritannien. Neuseeland ist längst nicht mehr nur ein Land für Abenteurer und Backpacker, der Tourismus ist luxuriöser und komfortabler geworden: Lodges auf der Nordinsel mit Zugang zu einigen der weltbesten Golfplätze gibt es ebenso wie hochpreisigen Skitourismus in den alpinen Regionen auf der Südinsel. Die wirtschaftliche Entwicklung ist überaus positiv, mittlerweile liegt das BIP bei rund 210 Milliarden US-Dollar.

Detailansicht öffnen Die All Blacks, Neuseelands legendäres Rugby-Team, tanzen vor jedem Spiel den traditionellen Haka, aus Respekt vor den Ureinwohnern des Landes. (Foto: Hannah Peters/Getty Images)

Neben dem Tourismus setzt das Land mehr und mehr auf Exporte und eine Diversifizierung der Wirtschaft. Die Nachfrage nach Schafwolle hat seit den Achtzigerjahren stark abgenommen, doch Neuseeland fand andere Wege, um seine günstigen klimatischen Bedingungen zu nutzen: 99 Prozent des im Land produzierten Lammfleischs etwa werden exportiert. Auch im Obstanbau hat Neuseeland eine führende Rolle eingenommen: Etwa ein Zehntel der weltweit angebauten Kiwifrüchte kommt aus Neuseeland, Tendenz steigend. Das beste Beispiel für die Veränderung des Landes hin zum Produzenten hochwertiger Nahrungsmittel ist jedoch die Weinindustrie: 1995 produzierten die neuseeländischen Weinbauern 56 Millionen Liter Wein, 2018 waren es 301 Millionen Liter. Auf beiden Inseln wird mittlerweile Wein angebaut, Hauptregionen sind Marlborough auf der Südinsel und die Hawke's Bay auf der Nordinsel. Während in den Neunzigerjahren fast ausschließlich Sauvignon Blanc angebaut wurde, haben inzwischen auch andere Sorten an Bedeutung gewonnen: Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris und Merlot.

Neuseeland gilt als grünes Paradies in der südlichen Hemisphäre - und verändert sich dadurch: 131 500 Einwanderer hatte Neuseeland 2017, die meisten aus Australien, Großbritannien und China. Die Einwanderungsgesetze sind streng, die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern mit dem rechtskonservativen Außenminister Winston Peters von der Partei New Zealand First hat die Anforderungen für qualifizierte Einwanderung weiter verschärft: Ihr Ziel ist es nach eigener Aussage, die Quote damit jährlich um etwa 20 000 Einwanderer zu senken.

Detailansicht öffnen Schafe kamen erst mit den Siedlern aus Europa. (Foto: imago)

Ardern, eine progressive und äußerst beliebte Premierministerin, sieht die Probleme vor allem in der Infrastruktur, Bevölkerungswachstum sei vor ihrer Zeit "zu wenig geplant gewesen", sagte sie in einem Interview 2017. Auch ein reiches Land wie Neuseeland hat mit Problemen sozialer Ungleichheit zu kämpfen: Vor allem in den Großstädten des Landes sind die Immobilienpreise seit Anfang des Jahrtausends massiv angestiegen, laut einer Studie der Universität Yale leben dadurch 40 000 Menschen - ein Prozent der Bevölkerung - auf der Straße oder in Notunterkünften, was die höchste Rate in allen entwickelten Ländern weltweit ist. Die Einwanderungspolitik hängt direkt damit zusammen: Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, ausländische Investoren, die die Preise nach oben treiben, deutlich einzubremsen.

Touristen bekommen von diesen Politikmaßnahmen nicht allzu viel mit - außer bei der Einreise: Neuseelands Grenzkontrollen am Flughafen sind überaus penibel. So dürfen keinerlei Lebensmittel mit ins Land gebracht werden, im Einreiseformular muss die Frage, wann der letzte Aufenthalt in einem landwirtschaftlichen Betrieb war, beantwortet werden, und Schuhe, die Spuren von Gras oder Erde aufweisen, werden von den Einwanderungsbehörden sogar gereinigt.

Bis 2028 will die Regierung eine Milliarde Bäume pflanzen - als Ausgleich für die vielen Schafe

Man will in Neuseeland nichts dem Zufall überlassen und seinen Ruf als grünes Paradies auf keinen Fall aufs Spiel setzen - und setzt daher auf mehr Ökologie: Bis 2028 will die Regierung eine Milliarde Bäume pflanzen und so ein Gegengewicht zur Viehwirtschaft aufbauen, die für zu hohe Methanemissionen und Wasserverschmutzung verantwortlich ist. Von Aufforstung sollen nicht nur die Forstbetriebe, sondern auch die Touristen profitieren: Die weißen Schafe auf grünem Gras sollen bald nicht mehr das einzige Landschaftsbild sein, das Besucher in Erinnerung behalten.

Überhaupt bietet Neuseeland weitaus mehr als nur tolle Ausblicke: Auch wenn der Zuzug streng reglementiert wird, die Insel im Pazifik ist und bleibt ein Einwanderungsland mit einer diversen, gastfreundlichen und weltoffenen Bevölkerung.