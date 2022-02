Es geht wieder was: Nicht nur Zusammensitzen und Anstoßen wird in Österreich mit dem Ende fast aller Corona-Maßnahmen am 5. März wieder möglich sein.

In vielen Wintersportorten vom Allgäu bis nach Südtirol läuft die Saison besser als erwartet - und weitere Lockerungen stehen an. Wo vor allem Kurzentschlossene noch freie Betten finden können.

Von Dominik Prantl

Zuletzt war für Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger mal wieder die Zeit gekommen, eine Frohbotschaft in ihrem Land zu verkünden. Die Situation vor allem in den Wintersportgebieten in Salzburg, Tirol und Vorarlberg sei doch sehr positiv; es werde derzeit noch aktiv für Februar und Anfang März gebucht, sagte Köstinger. "Einige Urlaubsregionen verzeichnen eine Auslastung von bis zu 80 Prozent." Die Nachricht: Ja, sogar in Österreich läuft es nun besser als erwartet. Wir sind zurück!