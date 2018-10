30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Winterthur Forschen und lernen

Von Hans Gasser

"Anfassen erwünscht!" Das Motto des Technorama Winterthur, eines der größten Science Center Europas, muss man als Besucher wörtlich nehmen. An 500 Experimentierstationen lassen sich Naturphänomene nachvollziehen und ausprobieren: Ob das nun das Sichtbarmachen von Magnetwellen, von Elektronen in der Nebelkammer oder die Berechnung einer Flugbahn mittels Karussell ist - überall muss man Hand anlegen, oft auch zu zweit. Zwar gibt es auch spektakuläre Vorführungen, wo etwa ganz Mutige einen Blitz mit der Hand fangen können oder ein Feuertornado ausgelöst wird. Doch mindestens so faszinierend ist es, einen der täglich in den hauseigenen Laboren angebotenen Workshops zu besuchen. Die reichen vom Herstellen von Speiseeis mit flüssigem Stickstoff über kriminaltechnische Spurensicherung bis hin zur Roboterprogrammierung. Wer spielerisch mehr über sich wissen möchte, kann in der aktuellen Sonderausstellung "Der vermessen(d)e Mensch" seinen Körper vom Herz bis zur Haut testen.

www.technorama.ch, geöffnet täglich 10-17 Uhr, Eintritt 25,5 Euro, Kinder von 5-15 zahlen 16 Euro