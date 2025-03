Von Titus Arnu

Frischer Schnee, keine Lawinengefahr, Sonnenschein und milde Temperaturen: Es herrschen ideale Bedingungen für Skitouren am San-Bernardino-Pass, als Nicola Colombo sein Equipment herrichtet. Aus seinem Rucksack zieht er zwei Aufstiegsfelle, die an den Rändern perforiert sind, zwei Motoren und zwei Akkus. Colombo nimmt zwei Kappen an seinen Skiern ab, fädelt die Felle durch, montiert die Antriebseinheiten. Als er damit fertig ist, drückt er auf einen Schalter am Skistock – und düst los.