Von Hans Gasser

Am Winter scheiden sich die Geister: Die einen könnten getrost auf ihn verzichten, die anderen bekommen Glücksgefühle, wenn der erste Schnee fällt. Nun ist es aber naturgemäß so, dass der Sonne-Schnee-Berge-Winter eine weit größere Anhängerschaft hat als der Hochnebel-Matsch-Stadtwinter. Für diese große Mehrheit haben wir in diesem Dossier die besten Geschichten des laufenden und des vergangenen Winters zusammengestellt. Hier lernen Sie die schönsten Rodelstrecken kennen, erfahren alles übers Skitourengehen auf Pisten und welche Auswirkungen auf die Umwelt das in Verruf geratene Skifahren tatsächlich hat. Dazu gibt es Reportagen über so unterschiedliche Alpenorte wie Ischgl, St. Moritz und das Kaunertal, ein Kapitel zur Sicherheit beim Wintersport und jede Menge Tipps zu den schönsten Berghotels. Damit hoffen wir, auch bei den letzten Skeptikern die Winterfreude zu entfachen. Viel Vergnügen und stets mehr als eine Handbreit Schnee unter den Skiern!