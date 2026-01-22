Wer dieser Tage in den Bergen zum Skifahren unterwegs ist, dem fallen die vielen Reisemobile und Wohnwagen auf. Camping im Winter galt vor einigen Jahren als etwas für wirklich Hartgesottene, mittlerweile ist es im Mainstream angekommen. Was macht den Reiz des Wintercampings aus? Und was muss man dabei beachten? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.
ServiceSo klappt es mit dem Wintercamping
Lesezeit: 4 Min.
Immer mehr Menschen machen auch in der kalten Jahreszeit Urlaub im Wohnmobil. Was man dabei beachten sollte. Und warum überhaupt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Marco Völklein
Campingtourismus:Stellplatz gesucht
Zum Caravan-Salon in Düsseldorf präsentieren die Hersteller jetzt wieder neue Wohnmobil-Modelle. Aber wo sollen die denn alle hin?
Lesen Sie mehr zum Thema