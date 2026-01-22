Wer dieser Tage in den Bergen zum Skifahren unterwegs ist, dem fallen die vielen Reisemobile und Wohnwagen auf. Camping im Winter galt vor einigen Jahren als etwas für wirklich Hartgesottene, mittlerweile ist es im Mainstream angekommen. Was macht den Reiz des Wintercampings aus? Und was muss man dabei beachten? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.