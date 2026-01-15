Ausrüstung

Der hybride Winter mit Temperaturunterschieden von 20 Grad lässt nur eine Antwort zu: hybrides Packen. Man muss auf alles vorbereitet sein. In den Koffer oder Kofferraum sollten neben Schlittschuhen und Skischuhen auch die Wanderstiefel und natürlich die >Badehose. Denn man weiß ja nie. Geht es heute am See hervorragend zum Eislaufen, kann übermorgen schon wieder das >Eisbaden geboten sein, ohnehin ein Trend, der sich vom Wetter und sogar vom Winter unabhängig gemacht hat. Und wahrscheinlich deshalb so erfolgreich ist.