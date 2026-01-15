Zum Hauptinhalt springen

WintersportHeute Eislaufen, morgen Eisbaden

Lesezeit: 7 Min.

Schmilzt das Eis im Januar wieder, dann geht man halt baden. Ist mindestens so gesund wie Eislaufen.
Schmilzt das Eis im Januar wieder, dann geht man halt baden. Ist mindestens so gesund wie Eislaufen. (Foto: IMAGO/Christian Ender)

Die Sprunghaftigkeit dieses Winters erfordert von Freizeitsportlern viel Flexibilität. Ein Glossar mit Tipps für jedes Wetter.

Von Eva Dignös und Hans Gasser

Ausrüstung

Der hybride Winter mit Temperaturunterschieden von 20 Grad lässt nur eine Antwort zu: hybrides Packen. Man muss auf alles vorbereitet sein. In den Koffer oder Kofferraum sollten neben Schlittschuhen und Skischuhen auch die Wanderstiefel und natürlich die >Badehose. Denn man weiß ja nie. Geht es heute am See hervorragend zum Eislaufen, kann übermorgen schon wieder das >Eisbaden geboten sein, ohnehin ein Trend, der sich vom Wetter und sogar vom Winter unabhängig gemacht hat. Und wahrscheinlich deshalb so erfolgreich ist.

Winterspaß in den Alpen
:Guten Rutsch!

Es muss nicht immer Skifahren sein. Um Spaß am Gleiten auf Eis oder Schnee zu haben, gibt es noch andere Möglichkeiten: vom Schlittschuhlaufen über das Velogemel-Fahren bis zum Driften mit dem Sportwagen.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

