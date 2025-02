Von Rudolf von Bitter

Ein Freiheitskämpfer, ein einfacher Mann des Landes, redlich, bürgerlich und tatkräftig – das sei Wilhelm Tell gewesen, sagt die schweizerische Überlieferung. Seine Geschichte spielt in der Region um den Vierwaldstättersee und wird auf das Jahr 1307 datiert. Erwähnt wird sie erstmalig um 1470 in der Chronik am Ende des „Weissen Buchs von Sarnen“, in dem die wichtigen Urkunden des Verwaltungsbereichs zum Zweck leichterer Zugänglichkeit festgehalten wurden. Darin wird vom Tell und seinen Gefährten berichtet, die sich auf einer Rütli genannten Wiese über dem Vierwaldstättersee gegenseitig Beistand schworen für ihren Widerstand gegen die habsburgische Fremdherrschaft.