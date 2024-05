Wildcampen in Deutschland

Eigentlich ist das verboten. Doch es gibt legale Wege, in der Natur zu übernachten. Wo sich die Mikroabenteuer finden lassen.

Von Tanja Breukelchen

Der Abendhimmel taucht die Landschaft in ein weiches Licht. Das liegt an der Sonne, die hinter den Wolken blitzt und sich mit ihnen im Wasser des Oldenburger Grabens spiegelt. Ein schmaler Wasserlauf auf seinem Weg durch Ostholstein, der auf dieser abgeschiedenen Wiese ein perfekter Ort ist, um am Ufer ein Zelt aufzuschlagen. Nur ein paar Schafe sehen zu. Dass Menschen hier mit Zelten über ihre Wiese gehen, das kennen sie. Seit Helge Siems die Wiese für Reisende geöffnet hat, kommt das häufiger vor.