Die Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist das kleine Einmaleins der Marktwirtschaft. Wer gern reist, weiß das nur allzu gut. Das Ferienhäuschen an der Ostsee oder das Familienhotel auf Mallorca? In den Sommerferien doppelt so teuer wie im Oktober. Die ICE-Fahrt übers lange Wochenende? Null Schnäppchenpreise verfügbar. Das Airbnb in Festwiesen-Nähe in München? Stellt während des Oktoberfests für zwei Nächte schnell mal eine vierstellige Summe in Rechnung.

Demnächst steht in Wien ein Großereignis an, das für ähnliche Effekte sorgen dürfte. Knapp 90 000 zusätzliche Gäste werden in der österreichischen Hauptstadt erwartet, wenn dort Mitte Mai der Eurovision Song Contest über die Bühne geht. Eine Unterkunft hätte noch Betten frei, allerdings zu einem stolzen Preis. Man offeriere „das teuerste Airbnb der Welt“, vermeldet die Möbelhauskette XXXLutz, die den Willen zum X-Large bereits im Namen trägt.

Okay, der Superlativ ist vor allem routiniertes Marketing, aber bemerkenswert ist das Angebot schon: Vermietet wird eine komplette Filiale, günstig gelegen direkt gegenüber dem Veranstaltungsort des Musikfestivals. 190 Doppelbetten, 60 Schlafzimmer, 217 Couches, 81 Bäder, 13 Toiletten, ein Restaurant mit 300 Sitzplätzen und mehr als 200 Parkplätze in der Tiefgarage. Kostenpunkt: 450 000 Euro für die ESC-Woche, pro Schlafgast sind das bei Vollbelegung knapp 1200 Euro.

Positiver Nebeneffekt: Kein einziger Quadratmeter kostbaren Wohnraums wird für die Schlafgäste zweckentfremdet. Denn auch in Wien ist das Airbnb-Geschäftsmodell umstritten, das als unkomplizierte Übernachtungsmöglichkeit mit persönlichem Touch begann und längst Milliardenumsätze erzielt. Die Bedingungen für die lukrativen Kurzzeitvermietungen wurden 2024 verschärft.

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Noch allerdings ist das Möbelhaus gar kein echtes Airbnb, der veröffentlichte Link zur Vermietungsplattform führt ins Leere. Man sei „organisatorisch in Klärung, damit das Inserat wieder bald online verfügbar ist“, teilt Unternehmenssprecher Thomas Saliger auf Anfrage mit. Abrufen kann man die Anzeige im österreichischen Kleinanzeigen-Portal „willhaben.at“. Einige Bewerbungen gebe es schon, sagt Saliger, vor allem von Fangruppen. Man prüfe gerade die Interessenten und warte „gerne noch auf weitere“.

Die Sache hat allerdings einen größeren Haken: Das Möbelhaus steht den Übernachtungsgästen nur außerhalb der Geschäftszeiten zur Verfügung, zwischen 19 und 8 Uhr. Tagsüber wird der reguläre Betrieb aufrechterhalten. Ob mit Ladenöffnung die Betten gemacht und die Schlafzimmer durchgefegt sein müssen, ist der Anzeige nicht zu entnehmen.

Dabei ließe sich die Idee der Möbelhausbesiedelung auch für die Tagesnutzung weiterspinnen. Endlich wäre die Bettenausstellung kein seelenloser Showroom mehr, sondern bevölkert mit echten Menschen, die vor den Augen der potenziellen Käufer die ausgestellten Zimmer auf Alltagstauglichkeit testen. Eine Art Freilichtmuseum des Wohnens, heute würde man vielleicht eher sagen: ein „immersives Wohnerlebnis“. Eigentlich könnte man dafür von den Kunden auch noch Eintritt verlangen.