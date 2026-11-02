Es waren einmal diese Nachbarn, die immer ein paar Tage früher aus dem Urlaub zurückkamen. „Das Wetter “, stöhnten sie, „es hat wieder nur geregnet.“ Als hätte man ihnen – schon wieder! – etwas vorenthalten, was ihnen doch nun wirklich zustand.

Im Urlaub hat, das ist Gesetz, die Sonne zu scheinen. Gutes Wetter gehört zum Erholungsversprechen, das mit jeder Buchung verbunden ist. Auch wenn es nirgendwo im Leistungsverzeichnis auftaucht, nicht einmal beim All-inclusive-Urlaub, ist es selbstverständlich Teil des Arrangements. Oder regnet es je auf einem der Hotel- und Ferienhaus-Fotos auf den Buchungsplattformen dieser Welt? Da mögen die Sommer in den vergangenen Jahren noch so heiß und trocken gewesen sein und die Wälder brennen: „Sonne und Wärme“ war in der Reiseanalyse 2026 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen die häufigste Antwort auf die Frage, was denn im Urlaub besonders wichtig sei. Und so wird weiter in den Süden geflogen. Ob es noch wärmer wird durch die damit verbundenen CO₂-Emissionen – egal.

Coolcation, obwohl vor Jahren schon als Trend ausgerufen, kommt hingegen nicht so recht in Fahrt. Ja, es gibt auch in Irland oder Norwegen schöne Strände. Aber fürs Sommerurlaubsgefühl braucht es offenbar mehr als weißen Sand, nämlich die Aussicht, es auf demselben leicht bekleidet ein paar Stündchen freudvoll auszuhalten.

Doch nun könnte ausgerechnet Airbnb die Sache richten, die so beliebte wie umstrittene Reiseplattform für Ferienwohnungen & Co. Dort kann man nun nicht nur Unterkünfte buchen, sondern dafür auch gleich einen „Wetterschutz“ abschließen. Und welchen Sinn soll nach diesem Rekordsommer eine Regenversicherung haben, wenn nicht den, die Menschen dorthin zu locken, wo es noch Regen gibt?

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Für verregnete Urlaubstage verspricht die Versicherung einen finanziellen Ausgleich, zwischen 50 und 1000 Euro pro Tag. Klingt nach einem hübschen Trost, aber wie so oft, kommt es auch hier auf die Details an: Der Regen muss tagsüber fallen, zwischen acht und 20 Uhr, nächtliche Nässe ist nicht versicherbar. Und mindestens eineinhalb Millimeter pro Stunde müssen es sein, über eine Anzahl von Stunden, die im Versicherungsnachweis genauer definiert wird. Selber messen muss man nicht, die Daten holt sich die Versicherung von Wettersatelliten. Wer bei einem Ausflug in den Nachbarort in einen Wolkenbruch gerät, hat Pech: Es zählt ausschließlich der Niederschlag am Standort der Unterkunft. Und zu hoch in den Norden oder ins Gebirge sollte man auch nicht reisen. Bei Schnee, Hagel, Eis und Wind wird nicht gezahlt.

Ganz neu ist das nicht. Beim Hamburger Start-up Wetterheld können sich Urlauber ebenfalls gegen Regen versichern. Und schon in den Fünfzigerjahren hatte die Allianz eine Reisewetter-Versicherung im Portfolio, inklusive Rabatt für „Dauerkurgäste“.

Verbraucherschützer sagen zu solchen Angeboten: unnötig. Schließlich geht es um kein Lebensrisiko. Regen ist aushaltbar, sogar im Urlaub. Natürlich, man müsste möglicherweise ins Museum gehen, statt in der Ferienwohnung aus dem Fenster zu starren und zu hoffen, dass auch wirklich genug Wasser vom Himmel fällt. Oder würde das Geld statt in eine Versicherung in Kaffee und Kuchen (Zucker! Kalorien!) in einem hübschen Café investieren. Schweden und Dänemark hätten da einiges zu bieten, hyggelig warm und trocken. Aber vermutlich schmeckt nichts so süß wie das Gefühl, dass endlich jemand für all das erlebte Ungemach bezahlt.