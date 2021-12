Westaustralien will seine Grenzen am 5. Februar 2022 wieder für internationale Reisende öffnen. Das gab die Regierung des Bundesstaates bekannt. Zum Datum der Öffnung sollen Hochrechnungen zufolge 90 Prozent der Einwohner über zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft sein. Die Reise nach Westaustralien. das sich wie das gesamte Land seit Beginn der Pandemie abgeschottet hatte, wird mit mehreren Auflagen verbunden sein. Nötig sind vor der Abreise ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf vor Abreise und zwei weitere PCR-Tests im Land selbst - einmal binnen 48 Stunden nach Ankunft und zusätzlich am sechsten Tag. Vollständig geimpfte Reisende müssen nicht in Quarantäne. Nicht geimpfte Touristen müssen sich zwei Wochen in einer ausgewiesenen Quarantäne-Einrichtung oder einem speziellen Hotel isolieren. Der dünn besiedelte Bundesstaat Western Australia macht rund ein Drittel der Fläche Australiens aus. Die Hauptstadt ist Perth. Viele der weltbekannten Sehenswürdigkeiten des Landes liegen im Osten und Südosten, zum Beispiel Sydney, Melbourne, das Great Barrier Reef.