Dem Geheimnis auf der SpurDer Werwolf aus dem Rheinland

Lesezeit: 3 Min.

Die Geschichte von Peter Stump wurden von Zeitgenossen in einer Art Comic dargestellt. So konnten auch Analphabeten der Erzählung folgen. Hier ein Ausschnitt aus einer nachträglich kolorierten Illustration.
Die Geschichte von Peter Stump wurden von Zeitgenossen in einer Art Comic dargestellt. So konnten auch Analphabeten der Erzählung folgen. Hier ein Ausschnitt aus einer nachträglich kolorierten Illustration. (Foto: imago/United Archives International)

Der Bauer Peter Stump wurde im 16. Jahrhundert der Zauberei bezichtigt, hingerichtet – und berühmt. Was ist tatsächlich geschehen?

Von Florian Welle

Flugblätter waren das erste Massenkommunikationsmittel der Geschichte. Und schon in der Frühen Neuzeit kannten die Produzenten die Bedürfnisse ihrer Kundschaft und setzten nicht selten auf Sex, Gewalt und Sensation. Dies umso mehr, je stärker magisches Denken und Aberglauben angesichts von Hunger, Seuchen und Kriegen um sich griffen.

