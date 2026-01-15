Flugblätter waren das erste Massenkommunikationsmittel der Geschichte. Und schon in der Frühen Neuzeit kannten die Produzenten die Bedürfnisse ihrer Kundschaft und setzten nicht selten auf Sex, Gewalt und Sensation. Dies umso mehr, je stärker magisches Denken und Aberglauben angesichts von Hunger, Seuchen und Kriegen um sich griffen.