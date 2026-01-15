Flugblätter waren das erste Massenkommunikationsmittel der Geschichte. Und schon in der Frühen Neuzeit kannten die Produzenten die Bedürfnisse ihrer Kundschaft und setzten nicht selten auf Sex, Gewalt und Sensation. Dies umso mehr, je stärker magisches Denken und Aberglauben angesichts von Hunger, Seuchen und Kriegen um sich griffen.
Dem Geheimnis auf der SpurDer Werwolf aus dem Rheinland
Lesezeit: 3 Min.
Der Bauer Peter Stump wurde im 16. Jahrhundert der Zauberei bezichtigt, hingerichtet – und berühmt. Was ist tatsächlich geschehen?
Von Florian Welle
Dem Geheimnis auf der Spur:Innsbrucks Rettung vor der Zerstörung
Dem amerikanischen Militärgeheimdienst OSS gelang Anfang 1945 in Tirol eine seiner erfolgreichsten Spionageoperationen gegen die Nazis. Wie kam es dazu?
