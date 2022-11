Frierende Gäste im Luxushotel? Das kann sich kein Unternehmen leisten. Ein Hotel in der Schweiz geht deshalb einen eigenwilligen Weg - und zapft die Wärme eines Sees an.

Interview von Ingrid Brunner

Ein Wellnesshotel mit fünf Sternen muss seinen Gästen einiges bieten. Das Beatus Wellness- & Spa-Hotel am Thunersee in der Schweiz hat sieben Saunen und Dampfbäder, einen Außen- und einen Innenpool. Doch wie lässt sich in Zeiten der Energiekrise dieses Geschäftsmodell ohne große Mehrkosten aufrechterhalten? Das Hotel geht hier einen besonderen Weg: In Kürze wird eine Seewasser-Wärmepumpe das gesamte Haus inklusive Wellness und Spa beheizen und mit Warmwasser versorgen. Philippe Baud, Geschäftsführer und Nachhaltigkeitsexperte im Hotel Beatus, erklärt, wie das funktionieren soll.