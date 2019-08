In Deutschland gibt es immer mehr Weitwanderwege, dazu kommen die zwölf Europäischen Fernwanderwege. Wie sich der Trekking-Trend ausbreitet - plus fünf Routen über die Ostalpen, die in einer Woche begehbar sind.

Der Wanderrucksack ist so schwer, dass die junge Frau ihn nicht heben kann. Sie setzt sich auf den Boden, streift sich die Riemen über die Schultern und versucht aufzustehen. Mit strampelnden Bewegungen der Arme und Beine schafft sie es gerade so auf die Füße. Mit dem viel zu großen Rucksack läuft Cheryl rund 1700 Kilometer auf dem Pacific Crest Trail von Kalifornien nach Oregon. Ihre Wanderung wurde 2014 verfilmt, mit Reese Whiterspoon, "Der große Trip - Wild" war in den USA und in Deutschland ein Erfolg. Er hat einen Boom ausgelöst, den die New York Times als "Wild"-Effekt bezeichnet: Die Zahl der Menschen, die lange Strecken zu Fuß gehen wollen, steigt seit Jahren. Sicher nicht nur, aber wohl auch aufgrund des Films.