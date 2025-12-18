Zum Hauptinhalt springen

Winterurlaub in ÖsterreichHeiß auf Eis

Lesezeit: 6 Min.

Lange Bahnen, teilweise über mehrere Kilometer, werden für die Eisläufer auf dem Weißensee präpariert. (Foto: dataCylce/NLW)

Skifahren? Ist hier Nebensache. Im Winter wird der Weißensee in Kärnten zur kilometerlangen Natureisbahn. Zu Besuch an einem Ort, der auf sanften Tourismus setzt statt auf Partystimmung.

Von Eva Dignös, Weißensee

Still und starr ruht der See? Von wegen. Er knackt und gluckst und knarzt und manchmal singt er sogar. Wenn das Eis wächst, wenn es sich verschiebt, dehnt, zusammenzieht. Als wäre es ein lebendiger Wesen. Und irgendwie ist es das ja auch, denn wann und wie schnell es wächst, lässt sich nicht planen und beschleunigen. Einen See bringt man nicht auf Knopfdruck zum Gefrieren. Der Winter lässt sich darauf nicht simulieren, anders als beim Alpinski, wo die Schneekanonen weiße Bänder in grüne Landschaften legen.

