Ein großes Konzert beginnt nicht mit dem ersten Ton, es beginnt mit dem Vorverkauf der Karten. Bei dieser Transaktion kommt es auf zwei Dinge an: Geschwindigkeit und eine stabile Internetverbindung. Wer dabei sein will, wenn Taylor Swift auftritt oder Oasis nach 16 Jahren wieder zusammenfinden, der muss genau dann vor den Computer sitzen, wenn der Vorverkauf beginnt. Denn die Karten sind schnell weg, oft nach wenigen Minuten. Ausverkauft!
WeihnachtsmärkteDas große Glitzern
Lesezeit: 2 Min.
75 000 Tickets gibt es für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht – nach zehn Stunden sind alle verkauft. Offenbar sitzt bei den Deutschen in der Adventszeit das Geld locker.
Von Max Ferstl
Reise mit dem Nachtzug:Der Polarexpress
Tatsächlich kann man mit dem Nachtzug zu einem der besten Orte der Welt fahren, um Polarlichter zu sehen. Dabei sind diese nur die Krönung einer erstaunlichen Reise in die Dunkelheit.
Lesen Sie mehr zum Thema