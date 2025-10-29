75 000 Tickets gibt es für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht – nach zehn Stunden sind alle verkauft. Offenbar sitzt bei den Deutschen in der Adventszeit das Geld locker.

Ein großes Konzert beginnt nicht mit dem ersten Ton, es beginnt mit dem Vorverkauf der Karten. Bei dieser Transaktion kommt es auf zwei Dinge an: Geschwindigkeit und eine stabile Internetverbindung. Wer dabei sein will, wenn Taylor Swift auftritt oder Oasis nach 16 Jahren wieder zusammenfinden, der muss genau dann vor den Computer sitzen, wenn der Vorverkauf beginnt. Denn die Karten sind schnell weg, oft nach wenigen Minuten. Ausverkauft!