WeihnachtsmärkteDas große Glitzern

Lesezeit: 2 Min.

Das beleuchtete Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn verläuft über dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht. Der Weihnachtsmarkt bietet ein traumhaftes Fotomotiv. Viele Besucher kommen extra dafür in den Schwarzwald.
Das beleuchtete Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn verläuft über dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht. Der Weihnachtsmarkt bietet ein traumhaftes Fotomotiv. Viele Besucher kommen extra dafür in den Schwarzwald. (Foto: Philipp von Ditfurth/picture alliance/dpa)

75 000 Tickets gibt es für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht – nach zehn Stunden sind alle verkauft. Offenbar sitzt bei den Deutschen in der Adventszeit das Geld locker.

Von Max Ferstl

Ein großes Konzert beginnt nicht mit dem ersten Ton, es beginnt mit dem Vorverkauf der Karten. Bei dieser Transaktion kommt es auf zwei Dinge an: Geschwindigkeit und eine stabile Internetverbindung. Wer dabei sein will, wenn Taylor Swift auftritt oder Oasis nach 16 Jahren wieder zusammenfinden, der muss genau dann vor den Computer sitzen, wenn der Vorverkauf beginnt. Denn die Karten sind schnell weg, oft nach wenigen Minuten. Ausverkauft!

