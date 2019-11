Augsburg, Bayern

Der Weihnachtsmarkt

Die Geschichte des Christkindlesmarkts in Augsburg begann recht unweihnachtlich mit einem Streit: Vor mehr als 500 Jahren gerieten die "Lebzelter" (Lebkuchenbäcker) auf ihrem Dezember-Markt so aneinander, dass der Rat noch am 22. Dezember 1498 über den Zwist debattieren musste. Er entschied, dass künftig alle Stände gleich sein und von der Stadt gestellt sowie verlost werden sollten. Auch heute noch reihen sich fast alle Buden brav und gleichförmig vor allem auf dem Rathausplatz nebeneinander - doch die riesige "Engelespyramide", unter der Glühwein und -cocktails verkauft werden, fällt aus dem Rahmen. Dahinter leuchtet der Weihnachtsbaum, so dass das eigentliche Schaustück am Rathausplatz beinahe übersehen wird.

Zumindest im Winter ist das kein Wunder, dann ist vom prächtigen Augustusbrunnen nur noch der Namensgeber zu sehen, der Rest ist frostfest verpackt. Feierlich scheint der Kaiser zum Rathaus zu weisen: Dort treten an jedem Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr beim Engelesspiel 23 beflügelte Augsburgerinnen auf die Simse hinaus (Schwindelfreiheit gehört zur Auswahlbedingung, im Hintergrund sichert die Bergwacht) und machen die Fassade zum riesigen Adventskalender. Am 23. Dezember steigen die Engel bis auf das Portal vor dem Rathaus hinab. Wer hinter dem Engelesspiel eine jahrhundertelange Tradition vermutet, irrt allerdings: Der frühere Tourismusdirektor Fritz Kleiber hat die Sehenswürdigkeit 1977 erfunden.

Geöffnet bis 24. Dezember, weitere Informationen unter augsburgerchristkindlesmarkt.de

Das Welterbe

Augsburg ist Welterbe-Neuling, erst in diesem Jahr bekam die Stadt den Unesco-Titel für ihr Wassersystem - was weitaus schöner und anschaulicher ist als es klingt: Die drei Prachtbrunnen mit Augustus, Herkules und Merkur zählen ebenso zu den 22 Stationen wie Architektur und Kanäle, die das Lebensgefühl in der Stadt prägen, und das seit Jahrhunderten. Mehr über das neue Welterbe lesen Sie hier.