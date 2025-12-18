Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurWer hat Santa Claus erfunden?

Lesezeit: 4 Min.

Kommt er wirklich durch den Schornstein? Eine Santa-Claus-Zeichnung von Thomas Nast aus dem Jahr 1876.
Kommt er wirklich durch den Schornstein? Eine Santa-Claus-Zeichnung von Thomas Nast aus dem Jahr 1876. (Foto: Sarin Images/IMAGO/GRANGER)

Kein anderes Gedicht hat das Bild des Weihnachtsmanns derart geprägt wie „The Night Before Christmas“. Strittig ist, wer es geschrieben hat. Fest steht nur: Coca-Cola war es nicht.

Von Josef Scheppach

Mit dem würzigen Duft von Tannennadeln, funkelndem Kerzenschein und vor allem einem stimmungsvollen Gedicht – so beginnt in vielen Familien das Weihnachtsfest. Denn seit Jahrhunderten fangen Verse wie Eichendorffs „Markt und Straßen stehn verlassen“ oder Rilkes „Advent“ die besondere Atmosphäre der Heiligen Nacht ein. Dazu gehört für viele auch der Weihnachtsmann – und diesen wiederum hat kein Gedicht derart geprägt wie „The Night Before Christmas“ (Die Nacht vor Weihnachten).

