Mit dem würzigen Duft von Tannennadeln, funkelndem Kerzenschein und vor allem einem stimmungsvollen Gedicht – so beginnt in vielen Familien das Weihnachtsfest. Denn seit Jahrhunderten fangen Verse wie Eichendorffs „Markt und Straßen stehn verlassen“ oder Rilkes „Advent“ die besondere Atmosphäre der Heiligen Nacht ein. Dazu gehört für viele auch der Weihnachtsmann – und diesen wiederum hat kein Gedicht derart geprägt wie „The Night Before Christmas“ (Die Nacht vor Weihnachten).