Ob es in Las Vegas zur Weihnachtszeit besinnlicher als sonst zugeht? Diese Frage beantwortet sich ab Minute eins auf dem Strip folgendermaßen: von wegen! Auf der breiten Straße, an der sich ein Casino ans Nächste reiht, ist die Hölle los. Auf dem eigentlich breiten Bürgersteig schieben sich Menschenmengen an den Autos vorbei, die daneben dauerhupend im Dauerstau stehen. Zu dem üblichen Geblinke an jeder einzelnen Fassade sind Massen an Christbäumen, Santas und überdimensionalen Weihnachtskugeln in allen Farben hinzugekommen; ein Großteil der Lichter zappelt im Takt von „Jingle Bells“. Keine fünf Minuten in Las Vegas, schon völlig überfordert.